Складной смартфон ZTE Axon M отправится покорять Старый Свет

Компания ZTE в конце 2017 года анонсировала новый смартфон Axon M со складным корпусом. Аппарат продается только в Китае и до США без абонентских контрактов в свете последних событий уже вряд ли доберется, но есть шанс увидеть его в Европе, и совсем скоро состоится его релиз в этом регионе.



Согласно официальной информации, раскладушка ZTE Axon M приедет в Старый Свет уже в текущем квартале, но пока без точной даты. В Поднебесной смартфон можно заказать прямо сейчас в интернет-магазинах, но отгрузка начнется не раньше 20 января, то есть через три дня. Сам смартфон имеет складной корпус и два экрана Full HD на 5,2 дюйма каждый, которые в раскрытом виде могут составлять один большой дисплей.



В сложенном виде на дисплеи можно выводить разную информацию, даже запускать два отдельных приложения. ZTE Axon M работает на Android 7.1 со множеством твиков, заточенных под два экрана – есть целый ряд режимов работы, в том числе и Mirror, в котором одно и то же изображение дублируется на оба экрана в зеркальном отражении, чтобы пользоваться смартфоном могли двое людей одновременно. ZTE Axon M несет в себе процессор Qualcomm 821 образца 2016 года, 4 Гб ОЗУ, накопитель на 64 Гб и фотокамеру на 20 Мп вместе с батареей емкостью 3180 мАч. Прочие спецификации смартфона включают два слота под SIM-карты, отдельный вход под наушники и порт USB-C. Вес ZTE Axon M равен 230 граммов при толщине 12 миллиметров.