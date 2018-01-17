Складной смартфон ZTE Axon M отправится покорять Старый Свет

Компания ZTE в конце 2017 года анонсировала новый смартфон Axon M со складным корпусом. Аппарат продается только в Китае и до США без абонентских контрактов в свете последних событий уже вряд ли доберется, но есть шанс увидеть его в Европе, и совсем скоро состоится его релиз в этом регионе.

ZTE Axon M

Согласно официальной информации, раскладушка ZTE Axon M приедет в Старый Свет уже в текущем квартале, но пока без точной даты. В Поднебесной смартфон можно заказать прямо сейчас в интернет-магазинах, но отгрузка начнется не раньше 20 января, то есть через три дня. Сам смартфон имеет складной корпус и два экрана Full HD на 5,2 дюйма каждый, которые в раскрытом виде могут составлять один большой дисплей.

В сложенном виде на дисплеи можно выводить разную информацию, даже запускать два отдельных приложения. ZTE Axon M работает на Android 7.1 со множеством твиков, заточенных под два экрана – есть целый ряд режимов работы, в том числе и Mirror, в котором одно и то же изображение дублируется на оба экрана в зеркальном отражении, чтобы пользоваться смартфоном могли двое людей одновременно. ZTE Axon M несет в себе процессор Qualcomm 821 образца 2016 года, 4 Гб ОЗУ, накопитель на 64 Гб и фотокамеру на 20 Мп вместе с батареей емкостью 3180 мАч. Прочие спецификации смартфона включают два слота под SIM-карты, отдельный вход под наушники и порт USB-C. Вес ZTE Axon M равен 230 граммов при толщине 12 миллиметров.

Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Apple Store начали «взрываться» iPhoneВ Apple Store начали «взрываться» iPhone
CES 2018: Razer Project Linda превратит смартфон в ноутбукCES 2018: Razer Project Linda превратит смартфон в ноутбук
Названа стоимость смартфонов Sony Xperia XA2, Xperia XA2 Ultra и Xperia L2Названа стоимость смартфонов Sony Xperia XA2, Xperia XA2 Ultra и Xperia L2
В Донецке пропала мобильная связьВ Донецке пропала мобильная связь
Новое обновление замедляет iPhone в два разаНовое обновление замедляет iPhone в два раза
Блок рекламы


Похожие новости
Анонс смартфона Meizu M6s без дактилоскопа под экраномАнонс смартфона Meizu M6s без дактилоскопа под экраном
Смартфон Alcatel 3V облекут в стеклянный корпусСмартфон Alcatel 3V облекут в стеклянный корпус
Смартфон Cubot X18 Plus наделили изогнутым экраномСмартфон Cubot X18 Plus наделили изогнутым экраном
Представлен смартфон Meizu M6SПредставлен смартфон Meizu M6S
Смартфон Moto E5 показался на рендереСмартфон Moto E5 показался на рендере
Смартфон Gionee W919 – два экрана и раскладной корпусСмартфон Gionee W919 – два экрана и раскладной корпус
Рассекречены характеристики смартфона Sony Xperia XZ ProРассекречены характеристики смартфона Sony Xperia XZ Pro
Смартфон HTC U11 EYEs огорчил своей ценойСмартфон HTC U11 EYEs огорчил своей ценой
Опубликованы спецификации смартфона Samsung Galaxy On7 Prime (2018)Опубликованы спецификации смартфона Samsung Galaxy On7 Prime (2018)
Уникальный смартфон Vivo X20 Plus UD выйдет в январеУникальный смартфон Vivo X20 Plus UD выйдет в январе
Последние новости
Подгружаем последние новости