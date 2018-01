Приложение Google Arts & Culture заняло первое место в рейтинге App Store

В конце прошлой недели приложение Google Arts & Culture для iOS заняло первую строчку в рейтинге самых скачиваемых бесплатных приложений по версии App Store.

Сервис приобрёл вирусную популярность после того, как в декабре Google добавил в него функцию, позволяющую сравнивать селфи с картинами известных художников. Эта функция работает на базе технологии компьютерного зрения, ища среди тысяч произведений искусства картины, на которых изображены люди, похожие на пользователя.

Torn between which one I think is better likeness with the Google Arts and Culture app. pic.twitter.com/uSw8RmOip8