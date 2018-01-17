Приложение Google Arts & Culture заняло первое место в рейтинге App Store

В конце прошлой недели приложение Google Arts & Culture для iOS заняло первую строчку в рейтинге самых скачиваемых бесплатных приложений по версии App Store.

Сервис приобрёл вирусную популярность после того, как в декабре Google добавил в него функцию, позволяющую сравнивать селфи с картинами известных художников. Эта функция работает на базе технологии компьютерного зрения, ища среди тысяч произведений искусства картины, на которых изображены люди, похожие на пользователя.

Torn between which one I think is better likeness with the Google Arts and Culture app. pic.twitter.com/uSw8RmOip8

— Felicia Day (@feliciaday) January 13, 2018

https://twitter.com/petewentz/status/952563946615025665

Hey this one ain’t so bad. pic.twitter.com/er0FxZNVO8

— Kumail Nanjiani (@kumailn) January 13, 2018

In a surprising twist… #GoogleArtsandCulture pic.twitter.com/6bFTQbbSq2

— Ryan Seacrest (@RyanSeacrest) January 16, 2018

Чтобы воспользоваться новой функцией, достаточно сделать селфи, после чего Google предложит несколько картин, на которых изображены похожие люди. Приложение также определит степень схожести в процентах.

Некоторые пользователи выразили обеспокоенность тем, что новая функция требует передачи селфи Google. Однако в компании заверили, что поводов для волнения нет: эти снимки нигде не сохраняются и не используются для обучения нейросетей и подобных вещей.

На данный момент функция сравнения селфи с портретами является экспериментальной и доступна только в некоторых регионах США, но в Google уже работают над расширением зон доступа.

Приложение Arts & Culture было разработано Google Cultural Institute – небольшим некоммерческим подразделением компании в Париже, целью которого является поиск способов объединения технологий и культуры, в частности, искусства.

«Это платформа, которая позволяет тысячам наших партнёров, таких как музеи и некоммерческие организации, делиться с миром миллионами произведений искусства», — отмечают в Google.

Напомним, что летом 2016 года Google представил новый сайт и приложение Arts & Culture.


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