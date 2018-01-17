Приложение Google Arts & Culture заняло первое место в рейтинге App Store
В конце прошлой недели приложение Google Arts & Culture для iOS заняло первую строчку в рейтинге самых скачиваемых бесплатных приложений по версии App Store.
Сервис приобрёл вирусную популярность после того, как в декабре Google добавил в него функцию, позволяющую сравнивать селфи с картинами известных художников. Эта функция работает на базе технологии компьютерного зрения, ища среди тысяч произведений искусства картины, на которых изображены люди, похожие на пользователя.
Чтобы воспользоваться новой функцией, достаточно сделать селфи, после чего Google предложит несколько картин, на которых изображены похожие люди. Приложение также определит степень схожести в процентах.
Некоторые пользователи выразили обеспокоенность тем, что новая функция требует передачи селфи Google. Однако в компании заверили, что поводов для волнения нет: эти снимки нигде не сохраняются и не используются для обучения нейросетей и подобных вещей.
На данный момент функция сравнения селфи с портретами является экспериментальной и доступна только в некоторых регионах США, но в Google уже работают над расширением зон доступа.
Приложение Arts & Culture было разработано Google Cultural Institute – небольшим некоммерческим подразделением компании в Париже, целью которого является поиск способов объединения технологий и культуры, в частности, искусства.
«Это платформа, которая позволяет тысячам наших партнёров, таких как музеи и некоммерческие организации, делиться с миром миллионами произведений искусства», — отмечают в Google.
Напомним, что летом 2016 года Google представил новый сайт и приложение Arts & Culture.
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