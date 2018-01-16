Смартфон Moto E5 показался на рендере

В сети появилось новое изображение смартфона Moto E5 от Lenovo, который выйдет до конца текущего года. Он заменит собой модели Moto E4 и Moto E4 Plus, но едва ли сможет привлечь внимание покупателей. Почему? Ответ на этот вопрос есть на рендере.

Moto E5

По факту, Moto E5, если это именно он, выглядит как смартфон 2016 года, то есть его дизайн заранее морально устарел, и причина тому – гигантские рамки экрана, которым давно пора уйти в прошлое. Дисплей аппарата получил диагональ 5,5 дюйма, соотношение сторон 16:9 и разрешение Full HD, так что тут нет ровным счетом никакого прогресса. Даже интерфейса USB-C у него нет – на рендере можно рассмотреть асимметричный microUSB 2.0.

Корпус Moto E5 выполнен из металла, и пока что это все, что известно о данном аппарате. Lenovo почти наверняка представит его ближе к лету, но не исключено его появление на весенних выставках CEBIT 2018 и MWC 2018 в марте и феврале соответственно. Если Moto E5 получил консервативный дизайн, то едва ли следует ожидать от него прорывных аппаратных спецификаций. Отметим, что у смартфона нет сенсорных кнопок управления и двойной фотокамеры, но зато у фронтальной камеры имеется собственная вспышка.

Максим Мишенев, MobileDevice


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