Смартфон Gionee W919 – два экрана и раскладной корпус

Третий эшелон постепенно переходит к производству смартфонов, призванных удивлять своими возможностями. К примеру, китайский регулятор TENAA сегодня опубликовал фото складного смартфона Gionee W919 премиум-класса с двумя экранами.

Gionee W919

Gionee W919 – это мощная раскладушка в очень стильном исполнении, в оформлении которого используются кожа и полированный высококачественный металл. Оба экрана смартфона поддерживают разрешение Full HD или 1920х1080 пикселей при диагонали 4,2 дюйма у каждого, а памяти в нем 128 Гб постоянной и 6 Гб оперативной. Также можно добавить карту microSD на 256 Гб и две SIM-карты.

Gionee W919 работает в сетях LTE всех диапазонов и обладает процессором с частотой 2,5 ГГЦ на восьми ядрах, модель которого не указана. В наличии фотокамеры на 5 и 16 Мп для фронтальной и основной соответственно, батарея емкостью 3000 мАч, прошивка Android 7 Nougat от Google и то, чего не хватает обычным моноблокам – аппаратной клавиатуры. Металлическая раскладушка Gionee W919 из Китая поступит в продажу уже этой весной, но ее цена на данный момент остается неизвестной.


Максим Мишенев, MobileDevice


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