В сеть утекли параметры Meizu M6s за день до анонса

Китайские информаторы слили в сеть сведения о новом смартфоне Meizu M6s, до анонса которого остаются считанные часы. Судя по всему, это достоверные подробности, и, если так, то смартфону не удастся привлечь к себе внимание интересными возможностями.



Согласно предложенному описанию, смартфон Meizu M6s относится к среднему классу, и его экран с диагональю 5,7 дюйма держит разрешение HD+ при соотношении сторон 18:9. Внутри скрывается процессор Samsung 7872 с частотой до 2 ГГц на шести ядрах, есть 3 Гб оперативной памяти и штатный накопитель емкостью 32 или 64 Гб, а также основная фотокамера на 16 мегапикселей и обычная 5-мегапиксельная фронталка.



Питается Meizu M6s от встроенной батареи емкостью 3000 мАч, и работает он под управлением прошивки Flyme OS поверх платформы Android 7.1. Вчерашние слухи о присутствии в смартфоне сканера отпечатков пальцев под дисплеем дополнительных подтверждений пока не получили. Отметим тот факт, что Meizu M6s является первым безрамочным смартфоном данного производителя, и тем более удивительными кажутся его спецификации, ведь раньше все полагали, что первенцем Meizu станет некий очень мощный флагман.