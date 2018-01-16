Новые подробности о фаблете Xiaomi Mi Max 3

Смартфон Xiaomi Mi Max 2, показанный весной прощлого года, удивил всех минимально толщиной корпуса, огромным экраном и поистине впечатляющей автономностью. Он изображен на снимке, а уже в этом году свет увидит его потомок Xiaomi Mi Max 3, подробности о котором сегодня утекли в сеть.

Xiaomi Mi Max 3

Согласно предоставленной информации, пока не представленный Xiaomi Mi Max 3 окажется безрамочным и сохранит габариты второго поколения модели, и при этом его экран вырастет до 7 дюймов по диагонали. Разрешение дисплея увеличится до Full HD+, а его соотношение сторон составит 18:9, как нынче модно. Смартфон будет работать на процессоре Qualcomm 630 с восемью ядрами в паре с 3 или 4 Гб оперативной памяти, а емкость его ROM составит от 64 до 128 гигабайтов при наличии отдельного слота microSD.

Фотокамеры Xiaomi Mi Max 3 позволят делать 12-мегапиксельные снимки и 5-мегапикскельные автопортреты, причем основная камера вполне может оказаться двойной. По слухам, смартфон оснастят батареей емкостью 5500 мАч с быстрой зарядкой по USB-C, и у него будет вход под микрофон, ИК-порт и сканер отпечатков пальцев на тыльной панели вместе с модулем NFC и прошивкой MIUI 9 поверх ОС Android 8 Oreo. Предположительная дата релиза – май 2018 года.


Максим Мишенев, MobileDevice


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