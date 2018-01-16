ВСУ гарантировали безопасность ремонта сети Vodafone на Донбасссе

"ДНР" гарантий не предоставила.

ВСУ гарантировали безопасность ремонта сети Vodafone на Донбасссе

Украинская сторона по состоянию на 16 января выполнила все процедурные шаги по обеспечению начала работ для восстановления работоспособности поврежденного оборудования мобильного оператора "Vodafone-Украина" и предоставила необходимые гарантии безопасности их проведения.

Об этом сообщает украинская сторона Совместного центра контроля и координации в фейсбуке.

Эти вопросы решаются при содействии украинской стороны СЦКК, штаба АТО и СММ ОБСЕ в Украине.

"Вместе с тем, процесс решения этой проблемы со стороны ОРДО находится на "нулевом" уровне: гарантии безопасности со стороны НЗФ ОРДО, необходимые на время проведения ремонтных работ, отсутствуют. В то же время активное нежелание руководителей ОРДО сделать любые конструктивные шаги для возобновления работы мобильного оператора Vodafone- Украина маскируются массированными информационными "вбросами" и распространением в подконтрольных им СМИ информации, обвиняющей украинскую сторону в неспособности и нежелании проведения указанных ремонтных работ", - сказано в сообщении.

Украинская сторона СЦКК надеется, что при содействии СММ ОБСЕ все же удастся начать работы по восстановлению поврежденного оборудования "Vodafone-Украина".

Напомним, связь исчезла в середине дня 11 января. Оказалось, что был поврежден магистральный оптоволоконный кабель "Vodafone-Украина" в районе подконтрольной "ДНР" Еленовки. Компания выразила готовность провести ремонт, но потребовала обеспечения безопасности.

"Vodafone-Украина" - единственный украинский мобильный оператор, который работал на оккупированных территориях. Созданные в "ДНР" и "ЛНР" "собственные операторы" "Феникс" и "Лугаком" после повреждения сети "Vodafone-Украина" работают с перебоями.


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