Motorola возобновила выпуск «старых» телефонов

Motorola возобновила выпуск «старых» телефонов

Американская компания по производству гаджетов Motorola решила возобновить производство телефонов со старым дизайном. Обновленные смартфоны будут оснащены QWERTY клавиатурой-слайдером.

Об этом сообщает іТес?иа со ссылкой на VladTime.

Обновленные устройства от ранее очень популярной компании Motorola уже начали поступать в продажу в США.

Уже известны некоторые свойства этих гаджетов. Например, главная особенность их – клавиатура QWERTY, которая включает пять рядов. Один из них является цифровым. Эта клавиатура практически копирует компьютерную.

Также известно, что экран телефона-слайдера Motorola может подниматься относительно корпуса на 45 градусов. Клавиатура также имеет собственную подсветку. Всю работу устройства обеспечивает аккумулятор емкостью 1700 мАг.

Напомним, ранее сообщалось, Международный аэропорт Борисполь и станция метрополитена Житомирская в Киеве стали местом съемок промо роликов для смартфонов компании Motorola.


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