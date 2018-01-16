Motorola возобновила выпуск «старых» телефонов

Американская компания по производству гаджетов Motorola решила возобновить производство телефонов со старым дизайном. Обновленные смартфоны будут оснащены QWERTY клавиатурой-слайдером.

Об этом сообщает іТес?иа со ссылкой на VladTime.

Обновленные устройства от ранее очень популярной компании Motorola уже начали поступать в продажу в США .

Уже известны некоторые свойства этих гаджетов. Например, главная особенность их – клавиатура QWERTY, которая включает пять рядов. Один из них является цифровым. Эта клавиатура практически копирует компьютерную.

Также известно, что экран телефона-слайдера Motorola может подниматься относительно корпуса на 45 градусов. Клавиатура также имеет собственную подсветку. Всю работу устройства обеспечивает аккумулятор емкостью 1700 мАг.