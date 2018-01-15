Смартфон HTC U11 EYEs огорчил своей ценой

Компания HTC провела официальный анонс смартфона U11 EYEs, который, как и предполагалось, сильно расстроил своей розничной стоимостью. Относящийся к среднему классу, он стоит дороже флагмана OnePlus 5T, и потому очередей за ним не будет ни в одном магазине мира.



Смартфон HTC U11 EYEs оценили в 512 долларов США , и это еще при заказе в Китае – в РоSSии его цена окажется еще более высокой. Старт продаж состоится в конце текущего месяца в черном, красном и серебристом оттенках металлического корпуса, скрывающего процессор Qualcomm 652 и 4 гигабайта оперативной памяти. В распоряжении нового HTC U11 EYEs есть не так много современных компонентов: можно лишь отметить 64 Гб ROM, батарею 3950 мАч с быстрой зарядкой по USB-C и двойную фронтальную камеру 5+5 Мп с эффектом размытия фона. Основная камера самая обычная – 12 Мп, пусть и с HDR. Второго модуля здесь нет.



Экран HTC U11 EYEs – это панель Super LCD 3 с разрешением Full HD+, соотношением сторон 18:9 и диагональю 6 дюймов. По итогу, смартфон можно было бы назвать интересным, если бы он стоил вдвое дешевле. Но за 512 долларов, имея при себе характеристики смартфона среднего уровня, HTC U11 EYEs по всем параметрам в первом же раунде проигрывает OnePlus 5T. Кажется, премия «Самый бесполезный смартфон 2018 года» нашла своего лауреата.