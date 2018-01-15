Смартфоны OnePlus 3/3T узнают владельцев по лицу

Флагманские смартфоны OnePlus 3/3T образца 2016 года не так давно обновились до Android 8 Oreo, что говорит о желании разработчика поддерживать их как можно дольше. Совсем скоро их обучат современному функционалу распознавания людей по лицу за счет фирменной технологии Face Unlock.



Для активации распознавания лиц владельцам смартфонов OnePlus 3/3T нужно будет лишь дождаться соответствующего обновления и затем найти нужный пункт меню. Работать Face Unlock умеет при помощи лишь одной фронтальной камеры, в отличие от Apple Face ID, которой требуется целый ворох сенсоров. Впервые Face Unlock появилась на OnePlus 5 и 5Т, и пользователи положительно отозвались о скорости и точности ее работы. Теперь эта технология будет внедрена в предыдущие флагманы компании, и не придется покупать более новую модель, чтобы оценить все преимущества разблокировки по лицу перед сканером отпечатков пальцев.



Обновление прошивки для OnePlus 3/3T будет готово до конца этой зимы, а те, кто участвует в бета-тестировании обновлений, смогу опробовать ее уже со дня на день. Напомним, что в этом году ближе к лету нас ожидает анонс флагмана OnePlus 6 – смартфона, в котором Face Unlock будет присутствовать по умолчанию вместе с большим экраном без рамок, топовым процессором от Qualcomm и фирменной оболочкой Oxygen OS.