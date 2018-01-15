Смартфон Ulefone Armor 2S защищен от воды по стандарту IP68

Пока в США идет выставка CES 2018, в Поднебесной проходят свои мероприятия: сегодня, к примеру, был представлен новый смартфон Ulefone Armor 2S. Аппарат наделен усиленным корпусом, дополненным мужским брутальным дизайном, и ему нипочем ни вода, ни пыль, ни удары с падениями.



Ulefone Armor 2S можно держать на 2-метровой глубине под водой в течение 1 часа и ронять с высоты до 1,5 метров, а его батарея емкостью 4700 мАч обеспечит до 3 дней автономной работы и сможет быстро заряжаться с параметрами ЗУ 5В/1А. В составе смартфона Ulefone Armor 2S имеются 16 Гб постоянной памяти, двойная вспышка у основной камеры на 13 Мп, 8-мегапиксельная фронталка, а также 2 Гб оперативной памяти и процессор MediaTek MT6737T с четырьмя ядрами и модулем LTE внутри.



Моноблок располагает экраном Full HD от Sharp с диагональю 5 дюймов, модулем NFC , портом USB-C и прошивкой Android 7.1 от Google . На корпусе у него есть шесть аппаратных кнопок: помимо включения и качельки громкости есть кнопка SOS, кнопка активации камеры клавиша включения режима рации. Стоит новый Ulefone Armor 2S в районе 200 долларов США при заказе напрямую из Китая, и купить его можно уже сегодня в черном, золотом, темно-сером, красном и зеленом оттенках корпуса.