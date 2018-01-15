Смарт-часы Huawei щеголяют сенсорным безелем

Компания Huawei получила патент на новое носимое устройство – наручные умные часы с расширенным функционалом. Нет, у них отсутствует антенна для телевизора, несмотря на китайское происхождение, но зато имеется сенсорный безель – фишка, которой нет ни у одних смарт-часов в мире.



В описании патента Huawei говорится о разделении безеля новых умных часов на восемь отдельных секторов, касание к которым будет отвечать за определенные функции, плюс возможна их комбинация. К примеру, можно приближать или отдалять изображение, увеличивать или уменьшать громкость, листать меню или список приложений и многое другое, к тому же заявлена чувствительность к силе нажатий.



Новинка от Huawei пока не имеет названия и цены, и дата ее релиза тоже не называется. Тем не менее, некоторые ее параметры уже известны: запатентованные часы получили корпус из стали, алюминия, пластика и даже керамики в зависимости от выбранной версии, а ремешок сделан из кожи или резины. Вполне вероятно, что после релиза гаджет будет известен как Huawei Watch 3 – первое поколение вышло в 2015 году и имело огромный успех, а вторая ревизия увидела свет спустя год, но популярной так и не стала. Третья попытка Huawei захватить рынок смарт-часов вполне может оказаться удачной.