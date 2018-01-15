Запатентованный смартфон Samsung имеет вырез в верхней части экрана

Дизайн смартфона iPhone X не дает покоя многим производителям, и даже компания Samsung не удержалась и запатентовала собственный смартфон с вырезом верхней части экрана. К счастью, он оказался не таким большим, так что на дисплее по-прежнему будет размещаться много информации.

Samsung

В целом, запатентованный корейский смартфон вообще не похож на iPhone X от Apple – в нем куда больше сходства с провалившимся в продаже Essential Phone от самого Энди Рубина, автора ОС Android. Вырез в экране смартфона Samsung сделан исключительно под фотокамеру и, вероятно, под голосовой динамик, потому как верхней рамки над экраном попросту не осталось.

Спецификации устройства на данный момент не сообщаются, но едва ли это будущий серийный моноблок, поскольку дизайн S9 и S9+ уже утвержден. С другой стороны, патент может потребоваться Samsung при разработке Note 9, ожидаемого летом текущего года. Или же корейский вендор попросту опередил Apple, над которой уже полгода все шутят по поводу моноброви у ее флагманского смартфона, чтобы та не смогла уменьшить вырез в экране следующего Айфона до минимума.

Максим Мишенев, MobileDevice


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