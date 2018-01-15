Смартфон Meizu M6S может получить встроенный в экран дактилоскоп

На выставке CES 2018 компания Vivo представила первый в мире смартфон со сканером отпечатков пальцев, встроенным прямо в экран. Пока что у него нет аналогов, но скоро будет представлен моноблок Meizu M6S, представший сегодня на новом тизере.

Meizu M6S

Смартфон Meizu M6S, судя по рекламному изображению, тоже сможет распознавать отпечатки пальцев при прикосновении к экрану. Это станет возможным благодаря специальному датчику от Synaptics – она начала производство соответствующих чипов еще в декабре прошлого года. Новая технология пока далека от совершенства и работает намного медленнее обычных сканеров, но это уже прогресс.

Смартфон Meizu M6S будет представлен этой зимой и сможет предоставить экран HD+ на 5,7 дюйма по диагонали с соотнощением сторон 18:9, 32 Гб постоянной памяти, процессор с четырьмя ядрами, 3 Гб ОЗУ и батарею емкостью 2930 мАч. Иными словами, экран со встроенным дактилоскопом – это единственное конкурентное преимущество данного смартфона, плюс это первый безрамочный моноблок от Meizu – до этого она выпускала только устройства с экраном 16:9. Вполне вероятно, наэкранный сканер отпечатков пальцев не лучшим образом скажется на стоимости Meizu M6S, и в результате он будет стоить дороже аналогов с идентичной электронной начинкой.

Максим Мишенев, MobileDevice


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