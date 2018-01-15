Смартфон Meizu M6S может получить встроенный в экран дактилоскоп

На выставке CES 2018 компания Vivo представила первый в мире смартфон со сканером отпечатков пальцев, встроенным прямо в экран. Пока что у него нет аналогов, но скоро будет представлен моноблок Meizu M6S, представший сегодня на новом тизере.



Смартфон Meizu M6S, судя по рекламному изображению, тоже сможет распознавать отпечатки пальцев при прикосновении к экрану. Это станет возможным благодаря специальному датчику от Synaptics – она начала производство соответствующих чипов еще в декабре прошлого года. Новая технология пока далека от совершенства и работает намного медленнее обычных сканеров, но это уже прогресс.



Смартфон Meizu M6S будет представлен этой зимой и сможет предоставить экран HD+ на 5,7 дюйма по диагонали с соотнощением сторон 18:9, 32 Гб постоянной памяти, процессор с четырьмя ядрами, 3 Гб ОЗУ и батарею емкостью 2930 мАч. Иными словами, экран со встроенным дактилоскопом – это единственное конкурентное преимущество данного смартфона, плюс это первый безрамочный моноблок от Meizu – до этого она выпускала только устройства с экраном 16:9. Вполне вероятно, наэкранный сканер отпечатков пальцев не лучшим образом скажется на стоимости Meizu M6S, и в результате он будет стоить дороже аналогов с идентичной электронной начинкой.