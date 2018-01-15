Внешность смартфона HTC U11 EYEs не будет уникальной

До анонса смартфона HTC U11 EYEs остается все меньше времени, и сегодня в сети были найдены новые подробности о нем. Как утверждается, HTC не стала вкладываться в его дизайн, и в результате аппарат можно будет легко спутать с текущим флагманом U11 Plus.

HTC U11 EYEs

Но сходство между этими двумя аппаратами будет лишь внешним, потому как внутри HTC U11 EYEs топовой начинки нет и не предвидится. Согласно последним данным, экран смартфона будет поддерживать разрешение Full HD+ при диагонали 6 дюймов, как 150-долларовый Xiaomi Redmi 5 Plus, а в его основу ляжет процессор Qualcomm 652. Также упомянуто наличие 64 Гб постоянной и 4 Гб оперативной памяти, словом, нас ждет смартфон среднего уровня без особых излишеств.

По слухам, емкость его батареи составит почти 4000 мАч, что дает надежду на хорошую автономность. Смартфон HTC U11 EYEs будет представлен уже 15 января, то есть буквально через два дня, и стоить он будет в районе 510 долларов США в комплекте с операционной системой Android 7.1. Сразу возникает вопрос – за что, собственно такие деньги? Ответ, как всегда, один – ни за что, просто HTC в очередной раз покажет свое неумение или нежелание ставить адекватный ценник на свои устройства.


Максим Мишенев, MobileDevice


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