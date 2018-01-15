Nokia 6 и Nokia 7 получили официальное обновление до Android Oreo

Компания HMD, ответственная за выпуск смартфонов под брендом Nokia, официально подтвердила, что Nokia 6 (2018) и Nokia 7 получили обновление до новой ОС Android Oreo. Благодаря новой операционной системе увеличится скорость работы телефонов, сократится энергопотребление, а также повысится безопасность.

Смартфон Nokia 6 (2018)

Nokia 6 (2018) получил 5-дюймовый дисплей с разрешением FHD, процессор Snapdragon 630, 4 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ или 64 ГБ внутренней памяти, 16-мегапиксельную основную и 8-мегапиксельную фронтальную камеры, а также аккумулятор емкостью 3000 мАч.

Nokia 7 обладает стеклянным корпусом, 5,2-дюймовым FHD-дисплеем, процессором Snapdragon 630, 4 ГБ и 6 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ внутренней памяти, 16-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами, и аккумулятором емкостью 3000 мАч.

Обновление Android 8.0 Oreo уже получил флагманский смартфон Nokia 8, а на данный момент HMD тестирует бета-версию Oreo для Nokia 5 и Nokia 6 (2017).




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Apple Store начали «взрываться» iPhoneВ Apple Store начали «взрываться» iPhone
Тариф "Смартфон Стандартный": Vodafone начал принудительное переключение абонентов ОРДЛОТариф "Смартфон Стандартный": Vodafone начал принудительное переключение абонентов ОРДЛО
Умные часы No.1 F6 защищены от воды по стандарту IP68Умные часы No.1 F6 защищены от воды по стандарту IP68
CES 2018: Sony рассекретила смартфоны Xperia XA2, XA2 Ultra и L2CES 2018: Sony рассекретила смартфоны Xperia XA2, XA2 Ultra и L2
CES 2018: Vivo показала смартфон со сканером отпечатков в дисплееCES 2018: Vivo показала смартфон со сканером отпечатков в дисплее
Блок рекламы


Похожие новости
Смартфон Umidigi S2 Lite работает на Android 8.1 из коробкиСмартфон Umidigi S2 Lite работает на Android 8.1 из коробки
Новое обновление замедляет iPhone в два разаНовое обновление замедляет iPhone в два раза
Сотовый телефон Nokia 3310 4G останется обычной звонилкойСотовый телефон Nokia 3310 4G останется обычной звонилкой
Эксперты назвали лучший смартфон на ОС AndroidЭксперты назвали лучший смартфон на ОС Android
Официально анонсирован смартфон Nokia 6 (2018)Официально анонсирован смартфон Nokia 6 (2018)
Смартфон Nokia 6 (2018) представлен официальноСмартфон Nokia 6 (2018) представлен официально
Google готовит обновление, закрывающее уязвимость Spectre в Android и ChromeGoogle готовит обновление, закрывающее уязвимость Spectre в Android и Chrome
Смартфон Nokia 6 (2018) протестирован в GeekBenchСмартфон Nokia 6 (2018) протестирован в GeekBench
В этом месяце выйдут первые смартфоны с ОС Android Oreo (Go Edition)В этом месяце выйдут первые смартфоны с ОС Android Oreo (Go Edition)
Телефон Nokia 3310 (2018) превратится в Android-смартфонТелефон Nokia 3310 (2018) превратится в Android-смартфон
Последние новости
Подгружаем последние новости