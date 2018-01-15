Nokia 6 и Nokia 7 получили официальное обновление до Android Oreo

Компания HMD, ответственная за выпуск смартфонов под брендом Nokia, официально подтвердила, что Nokia 6 (2018) и Nokia 7 получили обновление до новой ОС Android Oreo. Благодаря новой операционной системе увеличится скорость работы телефонов, сократится энергопотребление, а также повысится безопасность.

Nokia 6 (2018) получил 5-дюймовый дисплей с разрешением FHD, процессор Snapdragon 630, 4 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ или 64 ГБ внутренней памяти, 16-мегапиксельную основную и 8-мегапиксельную фронтальную камеры, а также аккумулятор емкостью 3000 мАч.

Nokia 7 обладает стеклянным корпусом, 5,2-дюймовым FHD-дисплеем, процессором Snapdragon 630, 4 ГБ и 6 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ внутренней памяти, 16-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами, и аккумулятором емкостью 3000 мАч.

Обновление Android 8.0 Oreo уже получил флагманский смартфон Nokia 8, а на данный момент HMD тестирует бета-версию Oreo для Nokia 5 и Nokia 6 (2017).