Данные о здоровье предоставили важные доказательства на судебном процессе в Германии

Данные о здоровье предоставили важные доказательства на судебном процессе в Германии

Данные о здоровье человека предоставили важные доказательства на судебном процессе в Германии, в котором беженца обвиняют в изнасиловании и убийстве.

Приложение Apple Health App точно записывает шаги и предварительно установлено на iPhone 6S и более новые модели.

Данные, предполагающие, что подозреваемый поднимался по лестнице, могли коррелировать с тем, что он перетаскивал свою жертву вниз по берегу реки и поднимался обратно, — рассказали в полиции.

Обвиняемый признал свою вину, но оспаривал некоторые подробности.

Девятнадцатилетняя студентка-медик Мария Ладенбургер была убита в октябре 2016 года. Cудебный процесс в районном суде во Фрайбурге начался в сентябре 2017 года.

Ладенбургер изнасиловали и утопили в реке Дрезейм.

Подозреваемого идентифицировали по волосами, найденным на месте преступления. Он отказался предоставить полиции PIN-код своего телефона, поэтому следователи обратились к одной кибер-судебной фирме в Мюнхене.

К слову, приложение данных о состоянии здоровья на iPhone записывает активность — включая количество шагов, схему питания и сна, а также различные измерения тела, например, такие как частота сердечных сокращений.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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