Упаковка Galaxy S9 раскрыла все главные особенности нового флагмана

В сети появилась фотография упаковки готовящегося к выпуску нового флагмана Samsung Galaxy S9. На снимке изображена задняя часть коробки с описанием некоторых спецификаций грядущей новинки.

Galaxy S9

Таким образом, Samsung Galaxy S9 оснастят изогнутым 5,8-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 2960?1440 пикселей Quad HD + sAMOLED. Помимо этого, флагман будет обладать 12-мегапиксельной основной камерой с поддержкой режима замедленной съемки (предположительно, 1000 FPS), 8-мегапиксельной фронтальной камерой, сканером радужной сетчатки глаза и модулем беспроводной зарядки. Объем оперативной памяти составит 4 ГБ, объем встроенного флеш-накопителя – 64 ГБ. Также Galaxy S9 получит защиту от воды по стандарту IP68 и стереодинамики, настроенные AKG.

Упаковка Samsung Galaxy S9

Официальный релиз Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ состоится на выставке мобильной индустрии Mobile World Congress, которая будет проходить в Барселоне с 26 февраля по 1 марта.


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