Появились изображения и характеристики безрамочного смартфона HTC U11 Eyes

Известный инсайдер Эван Бласс обнародовал новую информацию о грядущем безрамочном смартфоне HTC U11 Eyes, оснащенном большим дисплеем с соотношением сторон 18:9, среднеуровневым чипсетом и двойной фронтальной камерой.

HTC U11 Eyes будет представлять собой упрощенную версию флагманского HTC U11+ и получит схожий дизайн – минимальные рамками вокруг дисплея и глянцевый корпус. HTC U11 Eyes будет отличаться худшей степенью защиты от воды стандарта IP67, что позволит выдерживать кратковременное нахождение под водой на глубине до 1 метра.

HTC U11 Eyes получит 6-дюймовый дисплей с разрешением 2160х1080 пикселей. Фотовозможности представлены двойной фронтальной камерой, один из сенсоров которой является широкоугольным для групповых селфи, а второй – традиционным. На тыльной стороне под основной камерой расположен сканер отпечатков пальцев.

HTC U11 Eyes поступит в продажу на китайском рынке с 15 января по рекомендованной стоимости 3299 юаней. На данный момент остается неизвестно будет ли новинка доступна в других регионах.