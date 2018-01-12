Новое обновление замедляет iPhone в два раза

Несколько дней назад Apple выпустила обновление iOS 11.2.2, которое решило проблему с двумя критическими уязвимостями безопасности – Meltdown (первый вариант атаки) и Spectre (второй и третий варианты). Апдейт предназначен для всех iPhone, iPad и iPod touch.

iPhone 6

Как оказалось, после установки iOS 11.2.2 устройства стали работать гораздо медленнее. Пользователь по имени Мелвин Мугал проведя несколько тестов iPhone 6, выяснил, что обновление снижает производительность смартфона приблизительно на 40%, а в отдельных задачах – более чем на 50%.

Новое обновление замедляет iPhone в два раза

Как отмечает Мугал, снижение производительности также может быть связано с намеренным замедлением процессоров, которое, как пояснила Apple делает для продления срока службы iPhone.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Leagoo S9 Pro – флагманский смартфон на базе топового процессора MediaTekLeagoo S9 Pro – флагманский смартфон на базе топового процессора MediaTek
Умные часы No.1 F6 защищены от воды по стандарту IP68Умные часы No.1 F6 защищены от воды по стандарту IP68
CES 2018: Vivo показала смартфон со сканером отпечатков в дисплееCES 2018: Vivo показала смартфон со сканером отпечатков в дисплее
CES 2018: стабилизатор DJI Osmo Mobile 2 получил очень привлекательную ценуCES 2018: стабилизатор DJI Osmo Mobile 2 получил очень привлекательную цену
Тариф "Смартфон Стандартный": Vodafone начал принудительное переключение абонентов ОРДЛОТариф "Смартфон Стандартный": Vodafone начал принудительное переключение абонентов ОРДЛО
Блок рекламы


Похожие новости
CES 2018: смартфон Moviphone заменит вам проекторCES 2018: смартфон Moviphone заменит вам проектор
В Apple Store начали «взрываться» iPhoneВ Apple Store начали «взрываться» iPhone
Сенатор хочет больше ответов от Apple относительно споров о замедлении iPhoneСенатор хочет больше ответов от Apple относительно споров о замедлении iPhone
iPhone SE 2 получит одну из главных флагманских функцийiPhone SE 2 получит одну из главных флагманских функций
Новое приложение для смартфонов откроет имена людей на фото и их данные в соцсетях (ВИДЕО)Новое приложение для смартфонов откроет имена людей на фото и их данные в соцсетях (ВИДЕО)
Следующее поколение iPhone получит увеличенные экраныСледующее поколение iPhone получит увеличенные экраны
Apple будет заменять старые батареи iPhone, независимо от результатов диагностических тестовApple будет заменять старые батареи iPhone, независимо от результатов диагностических тестов
Google готовит обновление, закрывающее уязвимость Spectre в Android и ChromeGoogle готовит обновление, закрывающее уязвимость Spectre в Android и Chrome
LG станет поставщиком OLED-экранов для 6,5-дюймовых iPhone X PlusLG станет поставщиком OLED-экранов для 6,5-дюймовых iPhone X Plus
Apple из-за скандала с замедлением iPhone потеряет $10 млрдApple из-за скандала с замедлением iPhone потеряет $10 млрд
Последние новости
Подгружаем последние новости