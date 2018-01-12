Новое обновление замедляет iPhone в два раза

Несколько дней назад Apple выпустила обновление iOS 11.2.2, которое решило проблему с двумя критическими уязвимостями безопасности – Meltdown (первый вариант атаки) и Spectre (второй и третий варианты). Апдейт предназначен для всех iPhone, iPad и iPod touch.

Как оказалось, после установки iOS 11.2.2 устройства стали работать гораздо медленнее. Пользователь по имени Мелвин Мугал проведя несколько тестов iPhone 6, выяснил, что обновление снижает производительность смартфона приблизительно на 40%, а в отдельных задачах – более чем на 50%.