Google купила стартап Redux, разработавший технологию передачи звука через дисплей

Как сообщает поставщик финансовой информации Bloomberg, компания Google приобрела британский стартап Redux, который занимается разработкой технологии, позволяющей передавать звук и сенсорную обратную связь непосредственно через экран смартфона.

Сделка состоялась в августе 2017 года, а передача акций Redux Google была подтверждена 13 декабря прошлого года. Проект Redux был основан в 2013 году. Работа его технологии была продемонстрирована на примере планшета, оснащённого приводами, передающими вибрацию на экран. Внедрив подобную технологию, динамики в мобильных телефонах станут не нужны. Тем самым будет освобождено дополнительное пространство для более ёмкого аккумулятора и других компонентов.