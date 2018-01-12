Google купила стартап Redux, разработавший технологию передачи звука через дисплей

Как сообщает поставщик финансовой информации Bloomberg, компания Google приобрела британский стартап Redux, который занимается разработкой технологии, позволяющей передавать звук и сенсорную обратную связь непосредственно через экран смартфона.

Google Pixel 2 XL

Сделка состоялась в августе 2017 года, а передача акций Redux Google была подтверждена 13 декабря прошлого года. Проект Redux был основан в 2013 году. Работа его технологии была продемонстрирована на примере планшета, оснащённого приводами, передающими вибрацию на экран. Внедрив подобную технологию, динамики в мобильных телефонах станут не нужны. Тем самым будет освобождено дополнительное пространство для более ёмкого аккумулятора и других компонентов.

Сумма сделки не раскрывается. Также пока неизвестно как Google будет применять приобретенные ею технологи.


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