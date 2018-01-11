Сенатор хочет больше ответов от Apple относительно споров о замедлении iPhone

В письме, направленном на этой неделе в компанию Apple , американский сенатор Джон Туне попросил дать больше ответов о спорном решении замедлить работу старых телефонов. Об этом информируют зарубежные СМИ .

Председатель Комитета по торговле, науке и транспорту сообщил в письме, что Apple «не была достаточно прозрачная».

Среди других вопросов в письме спрашивается, будет ли компания выпускать обновления в будущем, что замедляет работу устройства, и отслеживает ли она жалобы потребителей.

После обнаружения проблем с замедлением, которые, по словам Apple , компенсировали проблемы с ухудшением характеристик батареи, компания предложила скидку на замену батарей и пообещала снизить цену замены с 79 до 29 долларов США .

Письмо, адресованное генеральному директору Тиму Куку, также поднимает такой вопрос: компания рассмотрела предоставление бесплатных замен или предложила скидки для клиентов, которые уже заплатили полную цену?

Это письмо является государственной проверкой.

По сообщениям источника, Франция по этому поводу уже открыла уголовное дело.