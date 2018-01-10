CES 2018: анонс Samsung Galaxy S9 официально пройдет в феврале

Представители компании Samsung на CES 2018 сделали официальное заявление на тему даты анонса нового флагманского смартфона Galaxy S9. Конец всем слухам: моноблок не выйдет ни в январе, ни в марте – его покажут в феврале текущего года.



Местом проведения анонса смартфона Galaxy S9 Samsung выбрала международную выставку мобильной электроники MWC 2018, которая ежегодно проходит в Барселоне в конце февраля. В этот раз корейский вендор решил не устраивать отдельное мероприятие, преследуя единственную цель: анонсировать свой новый флагман раньше, чем свои новинки представят его конкуренты. В этом году Samsung Galaxy S9 будет сражаться с LG G7, анонс которого уже под другим именем (LG отказалась от G-серии) состоится в марте.



А вот флагманский Xiaomi Mi 7 тоже покажут на MWC 2018 в феврале, и в этом случае Samsung придется поторопиться с началом продаж S9, пока что предварительно назначенным на апрель. Смартфон Samsung Galaxy S9, напомним, получит процессор Qualcomm 845, 4 Гб ОЗУ и 64 Гб постоянной памяти, а также экран Quad HD+ на 5,8 дюйма и основную одномодульную камеру на 12 Мп. Вместе с ним анонсируют Samsung Galaxy S9+ с 6-дюймовым экраном, 6 Гб RAM, 128 или 256 Гб ROM и двойной камерой 12+12 Мп.