CES 2018: Razer Project Linda превратит смартфон в ноутбук

Осенью 2017 года был анонсирован игровой смартфон Razer Phone с мощной начинкой и частотой обновления экрана 120 Гц. Но всем известно, что играть на смартфоне не так удобно, как на ноутбуке, и потому на CES 2018 был представлен аксессуар Razer Project Linda, превращающий указанный мобильник в полноценный лэптоп.

Razer Project Linda

Razer Project Linda можно рассматривать в качестве высокотехнологичного чехла для смартфона Razer Phone: мобильник помещается в слот под клавиатурой и заменяет собой тачпад, так что частота обновления 120 Гц будет уже не нужна. После подключения смартфона к чехлу изображение начинает передаваться на экран с диагональю 13,3 дюйма и разрешением Quad HD, частота обновления которого не раскрывается. Зато дисплей поддерживает сенсорное управление и располагает довольно тонкими рамками.

Внутри Razer Project Linda нет процессора и оперативной памяти – все это берется у смартфона, но вот встроенная память присутствует, и ее здесь ровно 200 гигабайтов в дополнение к 64 Гб в самом смартфоне. Помимо этого, Razer Project Linda предложит подсветку клавиатуры, веб-камеру с разрешением HD, вход под наушники, а также порты USB-С и USB-A для подключения дополнительной периферии. И есть лишь один недостаток у Razer Project Linda: пока что это всего лишь концепт, не располагающий ни ценой, ни датой релиза.

Максим Мишенев, MobileDevice


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