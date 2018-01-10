CES 2018: смартфонов BlackBerry с аппаратной клавиатурой станет больше

Бренд BlackBerry у многих до сих пор ассоциируется со смартфонами серии Bold, наделенными полноценной аппаратной клавиатурой. Сейчас эта марка принадлежит китайцам из TCL, которые уже попытались выпустить несколько традиционных моноблоков под ней, но BlackBerry и QWERTY связаны неразрывно, и потому было объявлено о скором релизе еще нескольких смартфонов с клавиатурой.

BlackBerry

Представители TCL сообщили об этом в рамках выставки CES 2018 в Лас-Вегасе, где не стали показывать свои новинки ввиду их отсутствия. Решение вернуться к производству бизнес-смартфонов с QWERTY продиктовано, разумеется, деньгами: согласно статистике, продажи смартфонов BlackBerry с QWERTY на борту превысили прогнозы на 50%, и TCL намерена закрепить успех в 2018 году. Точное количество новых моделей не называется, но едва ли компания ограничится одним или двумя устройствами.

Напомним, что за последние три года BlackBerry порадовала сперва вертикальным слайдером Priv, затем очень функциональным смартфоном Passport с квадратным корпусом, а совсем недавно, уже после продажи бренда TCL, она представила моноблок KEYone (на фотографии). Последний продемонстрировал небывало высокий спрос, и именно он получит потомство в лице новых аппаратов. Впрочем, ходят слухи и о втором поколении Priv, так как ни один производитель не предлагает бизнес-смартфоны в форм-факторе «вертикальный слайдер», и BlackBerry имеет все шансы занять всю соответствующую нишу.

Максим Мишенев, MobileDevice


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