CES 2018: представлен бюджетный смартфон Samsung Galaxy J2 Pro (2018)

Состоялся официальный анонс смартфона Samsung Galaxy J2 Pro (2018), полностью рассекреченного за несколько дней до этого события. Ранее предоставленные данные совпали с официальными, и смартфон поступит в продажу уже в этом квартале, но под разными названиями, в зависимости от конкретного рынка.



Стоимость нового Samsung Galaxy J2 Pro (2018) не разглашается, но это смартфон самого начального уровня, так что больше $150 за него вряд ли попросят, даже с учетом известности бренда. Продаваться он будет в трех цветах пластикового корпуса – черном, голубом и золотом (на фото), и его вес с батареей емкостью 2600 мАч составит около 155 граммов при толщине корпуса 8 мм. В смартфоне обещано наличие двух слотов под SIM-карты, слот под карты microSD, ОС Android 7.1.1 Nougat и двух фотокамер – основной 8- и фронтальной 5-мегапиксельной.



Также у Samsung Galaxy J2 Pro (2018) есть экран Super AMOLED с диагональю 5 дюймов ровно и разрешением 960х540 точек и процессор Qualcomm 425, представляющий собой 4-ядерную однокристальную систему с тактовой частотой 1,4 ГГц. Памяти в моноблоке совсем немного – 16 Гб постоянной и всего 1,5 Гб оперативной, что не позволит держать в ней несколько тяжелых приложений. К очевидным плюсам Samsung Galaxy J2 Pro (2018) заранее можно отнести автономность: при емкости АКБ 2600 мАч и перечисленных компонентах этот аппарат будет работать очень долго на одном заряде.