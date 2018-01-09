CES 2018: Sony рассекретила смартфоны Xperia XA2, XA2 Ultra и L2

Компания Sony официально анонсировала свои новые смартфоны Xperia XA2, XA2 Ultra и L2 в рамках шоу CES 2018 в Лас-Вегасе. Все представители трио очень похожи друг на друга имеют одну особенность внешности – колоссально широкие по нынешним меркам верхнюю и нижнюю рамки экрана, тогда как толщина боковых рамок сведена к минимуму.

Sony Xperia XA2, XA2 Ultra и L2

Экстерьер смартфонов Sony Xperia XA2, XA2 Ultra и L2 также характеризуется небольшим изгибом задней панели для удобства хвата и стеклом Gorilla Glass 5 на панели лицевой. Сам корпус изготовлен из металла. Смартфоны Xperia XA2 и XA2 Ultra получили экраны Full HD на 5,2 и 6 дюймов соответственно, 3 или 4 Гб RAM, ROM на 32 или 64 Гб, процессор Qualcomm 630 и батареи 3300 и 3580 мАч. Оба моноблока работают на Android 8 Oreo и обладают основной фотокамерой 23 Мп и фронтальной 8+8 Мп (XA2) и 8+16 Мп (ХА2 Ultra).

Sony Xperia XA2, XA2 Ultra и L2

Смартфон Sony Xperia L2 относится к бюджетному сегменту и предлагает экран HD на 5,5 дюйма, процессор MediaTek MT6737T, 3 Гб ОЗУ, накопитель 32 Гб, батарею емкостью 3300 мАч, прошивку Android 7 и фотокамеры на 8 и 13 Мп спереди и сзади соответственно. Стоимость нового трио моноблоков от Sony пока не установлена.

Максим Мишенев, MobileDevice


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