Умные часы No.1 F6 защищены от воды по стандарту IP68

В Китае анонсированы новые умные часы No.1 F6, пришедшие на замену модели No.1 F3, показанной в августе 2017 года. Новинка характеризуется прочным корпусом со спортивным дизайном и защитой от воды и пыли по стандарту IP68.

No.1 F6

Данный факт означает, что с No.1 F6 на руках можно не только бегать и выжимать веса в тренажерном зале, но даже принимать душ и плавать – вода внутрь корпуса точно не попадет. По словам производителя, заряда батареи емкостью 350 мАв хватает на 50 дней автономной работы. Часы No.1 F6 выполняют роль фитнес-трекера и следят за количеством шагов и сожженных калорий, пройденным расстоянием и частотой ударов сердца, и делать это они могут в режиме нон-стоп.

Часть данных отображается на большом экране круглой формы, а основная часть передается на смартфон в фирменное приложение по протоколу Bluetooth 4.0. Поддерживаемые виды спорта – ходьба, бег, езда на велосипеде, силовые тренировки, плавание и многие другие, так что охват аудитории у этих часов очень широкий. Со смартфона No.1 F6 могут получать информацию о звонках, сообщениях и уведомлениях. Стоимость новинки будет уточнена позже, а старт ее продаж ожидается уже в следующем месяце.

Максим Мишенев, MobileDevice


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