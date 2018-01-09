iPhone SE 2 получит одну из главных флагманских функций

Согласно слухам, второе поколение 4-дюймового iPhone SE будет представлено уже в I половине 2018 года. Последняя информация из Китая намекает на презентацию iPhone SE 2 во время конференции WWDC 2018, которая состоится в июне.

Новинка будет оснащена стеклянной задней панелью для функции беспроводной зарядки, что на данный момент характерно исключительно для последних iPhone X, iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Помимо этого, на снимке iPhone SE 2 можно увидеть вертикальное расположение основной камеры и светодиодной вспышки.

iPhone SE 2 предположительно будет оснащен 4- или 4,2-дюймовым дисплеем, чипсетом Apple A10 Fusion из iPhone 7, 2 ГБ ОЗУ, 32 ГБ или 128 ГБ ПЗУ, 12-Мп основной и 5-Мп фронтальной камерами, а также аккумулятором емкостью 1700 мАч.