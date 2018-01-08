Анонс смартфона LG G7 перенесен на март

Флагманский смартфон LG G7 весь мир ожидает увидеть уже завтра в рамках выставки CES 2018 в Лас-Вегасе, США. Однако, по информации от инсайдеров, его там не покажут, и даже на MWC 2018 в феврале его тоже не будет – анонс состоится еще немного позже.

LG G7

Утверждается, что официальный показ LG G7 состоится в марте в рамках отдельного мероприятия, а в продажу его отправят в апреле, хотя текущий LG G6 показали на MWC 2017 и выпустили в апреле прошлого года. Точна дата релиза LG G7 – 20 апреля 2018, и теперь у Samsung появился реальный шанс в два счета обставить своего основного конкурента и начать распространение своих S9 и S9+ в марте. Возможно, перенос дебюта нового флагмана LG связан с грядущим ребрендингом: компания намерена полностью отказаться от G-серии и придумать для своих топовых смартфонов новое запоминающееся название.

Так-то LG G7 уже полностью готов, и уже достаточно давно известны его аппаратные характеристики: 6 или 8 Гб ОЗУ, накопитель на 64, 128 или 256 Гб, экран 6 дюймов с разрешением Quad HD+ или 2880х1440 пикселей, а также самый передовой процессор Qualcomm 845, анонсированный в конце декабря 2017 года. Флагманы Samsung тоже получат этот CPU, равно как и китайский Xiaomi Mi 7, ожидаемый в январе или феврале.

Максим Мишенев, MobileDevice


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