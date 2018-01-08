Сотовый телефон Nokia 3310 4G останется обычной звонилкой

Мобильному телефону Nokia 3310 4G приписывают наличие некоторых функций смартфона, но регулятор TENAA поспешил опровергнуть все эти слухи. Сегодня аппарат поступил к нему на тестирование, и он уже выложил в сеть его рендеры и спецификации.



Внешность Nokia 3310 4G ничуть не изменилась по сравнению с Nokia 3310 образца 2017 года. В этом плане все осталось на прежнем уровне, но зато внутри обосновался модуль поддержки сетей LTE , а вместе с ним увеличился объем оперативной памяти – теперь ее уже 256 мегабайтов. Экран, увы, было решено не менять, так что нас снова ждет небольшая несенсорная панель с диагональю 2,4 дюйма и разрешением 320х240 пикселей.



Зато у Nokia 3310 4G есть процессор с тактовой частотой 1,5 ГГц на двух ядрах против 1,2 ГГц у предшествующей модели, а штатный накопитель отныне вмещает 512 мегабайтов информации. Емкость аккумулятора находится на уровне 1200 мАч, а вес аппарата снизился до 74 граммов при одновременном увеличении габаритов до 117х52х13 миллиметров. Батарея по-прежнему съемная, и по-прежнему есть версии с одним и двумя слотами под SIM-карты. В качестве ПО в новом Nokia 3310 4G, до анонса которого осталось совсем немного времени, будет использоваться прошивка YunOS 5.2.0.