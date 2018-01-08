Apple лишила Samsung заказов на производство процессоров

Согласно отраслевым источникам, Apple предоставила TSMC эксклюзивное право на производство процессоров A12, которые будут использоваться в iPhone нынешнего года. Ранее этим занималась не только TSMC, но и Samsung.

A11 Bionic

Тайваньский производитель опередил южнокорейского в освоении 7-нм техпроцесса и продолжает работу по разработке 5-нм и 3-нм. На данный момент TSMC строит новый завод, где в первой половине 2019 года будут тестироваться 5-нм процессоры. А в 2020 году начнется строительство фабрики, которая будет производить 3-нм чипы.

Как известно, в iPhone 2017 года используется процессор A11, который производится TSMC с использованием 10-нм процесса. Чипсет имеет шесть ядер, два из которых предназначены для сложных задач и превосходят по мощности ядра из A10 на 25%. Оставшиеся четыре ядра Apple A11 энергоэффективнее и работают на 70% быстрее, чем таковые у предшественника.


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