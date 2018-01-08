Apple лишила Samsung заказов на производство процессоров

Согласно отраслевым источникам, Apple предоставила TSMC эксклюзивное право на производство процессоров A12, которые будут использоваться в iPhone нынешнего года. Ранее этим занималась не только TSMC, но и Samsung.

Тайваньский производитель опередил южнокорейского в освоении 7-нм техпроцесса и продолжает работу по разработке 5-нм и 3-нм. На данный момент TSMC строит новый завод, где в первой половине 2019 года будут тестироваться 5-нм процессоры. А в 2020 году начнется строительство фабрики, которая будет производить 3-нм чипы.