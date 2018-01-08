Рассекречены объемы памяти смартфонов Samsung Galaxy S9 и S9+

В сеть выложили информацию о памяти смартфонов Samsung Galaxy S9 и S9+: рассекречены объемы RAM и ROM, и теперь стало понятно, в чем будут заключаться различия между мобильниками, помимо разных диагоналей экранов. Как оказалось, разница между почти одинаковыми телефонами будет очень существенной.

Samsung Galaxy S9 и S9+

Cогласно предоставленной информации, младший флагман Samsung Galaxy S9 будет оснащен 4 Гб оперативной и 64 Гб постоянной памяти, то есть в продажу он поступит лишь в одной конфигурации. Что же до старшего Samsung Galaxy S9+, то тут все намного интереснее: 4 или 6 Гб оперативной памяти и штатный накопитель на 64, 128 и даже 256 Гб. Если этого окажется мало, то Samsung предложит комплектацию сразу с 512 Гб ROM.

Анонс смартфонов Samsung Galaxy S9 и S9+ ожидается в феврале этого года в Барселоне на шоу MWC 2018, а старт их продаж запланирован на март. В плане внешности они не очень-то отличаются от текущих S8 и S8+, разве что нижняя рамка экрана стала заметно толще, а у S9+ появилась двойная камера на тыльной панели. Смартфоны соберут на базе процессора Qualcomm 845 и научат работать под управлением ОС Android 8 Oreo от Google. Основными конкурентами флагманов Samsung станут Xiaomi Mi 7 и LG G7, анонс которых состоится до конца первой четверти наступившего года.

Максим Мишенев, MobileDevice


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