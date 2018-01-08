LG выпустила доступный смартфон Tribute Dynasty

В модельном ряду корейской компании LG появился новый смартфон Tribute Dynasty из числа бюджетных, и сегодня он поступил в розничную продажу. Его выпустили пока только на территории США, однако не за горами полноценный международный релиз.

LG Tribute Dynasty

Новый LG Tribute Dynasty заменил собой модель LG Tribute образца 2016 года, и это самый настоящий бюджетник, умеющий выполнять лишь базовые функции смартфона, так как в его основе находится процессор Qualcomm 212. Экран смартфона поддерживает разрешение РВ при диагонали 5 дюймов, и над ним находится фронтальная камера на 5 Мп, тогда как основной модуль получил 8-мегапиксельный сенсор.

Спецификации нового LG Tribute Dynasty включают в себя 2 Гб оперативной памяти, штатный накопитель емкостью 16 гигабайтов и батарею емкостью 2500 мАч, а это уже очень неплохо для бюджетной новинки от крупного бренда. Список характеристик дополняют два слота под SIM-карты, поддержка карт microSD и сотовых сетей LTE, а также ОС Android 7.1 от Google и модули Bluetooth 4 и Wi-Fi 802.11n. Стоит новый LG Tribute Dynasty ровно 100 долларов США без контрактов с операторами связи.

Максим Мишенев, MobileDevice


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Google готовит обновление, закрывающее уязвимость Spectre в Android и ChromeGoogle готовит обновление, закрывающее уязвимость Spectre в Android и Chrome
Leagoo S9 Pro – флагманский смартфон на базе топового процессора MediaTekLeagoo S9 Pro – флагманский смартфон на базе топового процессора MediaTek
В этом месяце выйдут первые смартфоны с ОС Android Oreo (Go Edition)В этом месяце выйдут первые смартфоны с ОС Android Oreo (Go Edition)
LG станет поставщиком OLED-экранов для 6,5-дюймовых iPhone X PlusLG станет поставщиком OLED-экранов для 6,5-дюймовых iPhone X Plus
Apple будет заменять старые батареи iPhone, независимо от результатов диагностических тестовApple будет заменять старые батареи iPhone, независимо от результатов диагностических тестов
Блок рекламы


Похожие новости
Рассекречены объемы памяти смартфонов Samsung Galaxy S9 и S9+Рассекречены объемы памяти смартфонов Samsung Galaxy S9 и S9+
Смартфон Bluboo D5 копирует Xiaomi Mi Mix 2, но стоит дешевлеСмартфон Bluboo D5 копирует Xiaomi Mi Mix 2, но стоит дешевле
Sony представила смартфоны Xperia XA2 и XA2 UltraSony представила смартфоны Xperia XA2 и XA2 Ultra
Новое приложение для смартфонов откроет имена людей на фото и их данные в соцсетях (ВИДЕО)Новое приложение для смартфонов откроет имена людей на фото и их данные в соцсетях (ВИДЕО)
Защищенный смартфон Hisense P9 наделили экраном AMOLEDЗащищенный смартфон Hisense P9 наделили экраном AMOLED
Эван Бласс показал новые смартфоны SonyЭван Бласс показал новые смартфоны Sony
Эксперты назвали лучший смартфон на ОС AndroidЭксперты назвали лучший смартфон на ОС Android
Официально анонсирован смартфон Nokia 6 (2018)Официально анонсирован смартфон Nokia 6 (2018)
Первые рендеры смартфонов Sony Xperia L2, XA2 и XA2 Ultra попали в сетьПервые рендеры смартфонов Sony Xperia L2, XA2 и XA2 Ultra попали в сеть
Безрамочный смартфон Meizu M6S протестировали в AnTuTuБезрамочный смартфон Meizu M6S протестировали в AnTuTu
Последние новости
Подгружаем последние новости