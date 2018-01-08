LG выпустила доступный смартфон Tribute Dynasty

В модельном ряду корейской компании LG появился новый смартфон Tribute Dynasty из числа бюджетных, и сегодня он поступил в розничную продажу. Его выпустили пока только на территории США , однако не за горами полноценный международный релиз.



Новый LG Tribute Dynasty заменил собой модель LG Tribute образца 2016 года, и это самый настоящий бюджетник, умеющий выполнять лишь базовые функции смартфона, так как в его основе находится процессор Qualcomm 212. Экран смартфона поддерживает разрешение РВ при диагонали 5 дюймов, и над ним находится фронтальная камера на 5 Мп, тогда как основной модуль получил 8-мегапиксельный сенсор.



Спецификации нового LG Tribute Dynasty включают в себя 2 Гб оперативной памяти, штатный накопитель емкостью 16 гигабайтов и батарею емкостью 2500 мАч, а это уже очень неплохо для бюджетной новинки от крупного бренда. Список характеристик дополняют два слота под SIM-карты, поддержка карт microSD и сотовых сетей LTE , а также ОС Android 7.1 от Google и модули Bluetooth 4 и Wi-Fi 802.11n. Стоит новый LG Tribute Dynasty ровно 100 долларов США без контрактов с операторами связи.