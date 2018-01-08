CES 2018: стабилизатор DJI Osmo Mobile 2 получил очень привлекательную цену

Компания DJI, лидер в сегменте квадрокоптеров и прочих БПЛА, производит целый ряд различных аксессуаров для видеоблогеров, и у нее есть очень удачный стабилизатор Osmo Mobile. Сегодня было представлено второе его поколение под названием DJI Osmo Mobile 2, и оно порадовало сравнительно низкой ценой.

DJI Osmo Mobile 2

Новый стабилизатор DJI Osmo Mobile 2 оценили всего в 130 долларов США при заказе напрямую из Кита, тогда как его предшественник в день релиза стоил целых 300 долларов. Аксессуар весит 465 граммов за счет прочного корпуса, модернизированного крепления под смартфон или камеру, а также за счет аккумулятора емкостью 2600 мАч.

Над автономностью DJI Osmo Mobile 2 была проведена очень большая работа, поскольку одного заряда штатной батарейки ему хватает на 15 часов работы, что в три раза больше по сравнению с первым DJI Osmo Mobile. К очевидным минусам нового DJI Osmo Mobile 2 можно отнести лишь зарядку по порту microUSB, который в 2018 году безнадежно устарел, но это всего лишь дело привычки. На восполнение заряда АКБ уходит порядка двух часов. К слову, если ваш смартфон разрядился, то DJI Osmo Mobile 2 всегда можно использовать в качестве портативного источника энергии. Стабилизатор поступит в продажу 23 января этого года по цене 130 американских долларов.

Максим Мишенев, MobileDevice


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