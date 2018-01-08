Смартфон Bluboo D5 копирует Xiaomi Mi Mix 2, но стоит дешевле

Компания Bluboo разработала новый смартфон D5, внешность которого, вне всякого сомнения, скопирована с флагмана Xiaomi Mi Mix 2 образца осени 2017 года. Новый аппарат привлекает внимание не только идентичным дизайном и вытянутым дисплеем, но и весьма заманчивой стоимостью.



Пока что в сеть выложены не все спецификации анонсированного Bluboo D5, но уже известно, что его экран с диагональю 5,5 дюйма имеет соотношение сторон 18:9 и производится японской компанией Sharp. Корпус мобильника полностью выполнен из металла, у него есть вырезы под порт USB-C и вход под наушники 3,5 миллиметра. С учетом того, что стоимость Bluboo D5 составляет в районе 100 долларов США , можно сделать предположение о наличии внутри него не больше 3 Гб оперативной и 32 Гб постоянной памяти, а также процессора от MediaTek на четыре или восемь ядер.



Работать Bluboo D5 будет на базе ОС Android 7.1 без обновления до версии 8 Oreo, но за такие деньги на большее надеяться уже не стоит. В продажу смартфон поступит уже в этом квартале, но только в Китае, и даже с учетом минимальной цены у него есть сканер отпечатков пальцев и поддержка сотовых сетей четвертого поколения. Словом, если вам нравится внешность Xiaomi Mi Mix 2, но вы не готовы тратить деньги на флагманские смартфоны, новый Bluboo D5 – это то, что вам нужно. В бонус – три цвета корпуса на выбор.