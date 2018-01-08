Sony представила смартфоны Xperia XA2 и XA2 Ultra

В канун выставки CES 2018 компания компания Sony Mobile анонсировала два новых смартфона среднего уровня – Xperia XA2 и XA2 Ultra, которые пришли на смену Xperia XA и XA Ultra. Оба новинки сохранили одну из главных особенностей – практически полное отсутствие боковых рамок.

Sony Xperia XA2

Смартфон Sony Xperia XA2 получил 5,2-дюймовый дисплей с разрешением Full HD (1920?1080 пикселей), 23-мегапиксельной основную камеру и 8-мегапиксельную фронтальную камеру. Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 630 в тандеме с 3 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного флеш-накопителя составляет 32 ГБ, с возможностью расширения microSD-картами. Емкость аккумулятора достигает 3300 мАч и поддерживает технологию быстрой зарядки QuickCharge 3.0.

Sony Xperia XA2 Ultra оснащен 6-дюймовым дисплеем с разрешением 1920?1080 пикселей, 16-МП основной камерой и сдвоенной селфи-камерой 8+16 Мп. Аппаратной основой стал процессор Snapdragon 630 в тандеме с 4 ГБ оперативной памяти. Объем встроенной памяти составляет 32 или 64 ГБ. Емкость аккумулятора – 3580 мАч. Если Xperia XA2 в предусмотрена гибридная поддержка двух SIM-карт, то у XA2 Ultra имеется отдельный слот для карточек памяти microSD, в дополнение к двум SIM.

Sony Xperia XA2 Ultra

Оба смартфона получили поддержку LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC, есть 3,5-мм разъём для наушников, порт USB Type-C и дактилоскопический сканер. Размеры Xperia XA2 составляют 142?70?9,7 мм, вес – 171 г. Xperia XA2 Ultra при габаритах 163?80?9,5 мм весит 221 г. Работают обе новинки под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo.

В продаже Sony Xperia XA2 и Xperia XA2 Ultra появятся в феврале нынешнего года. Xperia XA2 доступен в четырех цветовых гаммах: черной, синей, серебристой и розовой. Xperia XA2 Ultra имеет также четыре цвета: серебристый, черный, синий и золотистый.


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