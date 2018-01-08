Новое приложение для смартфонов откроет имена людей на фото и их данные в соцсетях (ВИДЕО)

Для смартфонов разработали улучшенное приложение для распознавания лиц. Оно действует частично как приложение Shazam, но позволяет при сохранении фотографии на смартфон получать больше информации о человеке.

Об этом сообщает Daily Mail .

Это первое в мире приложение для распознавания лиц для смартфонов теперь более чем на 99% точнее, чем популярное Shazam и даже может различать одинаковых близнецов.

«Приложение сканирует лица и создает профиль с информацией о человеке, включая ссылки на его профили в социальных сетях. Технология расширенной реальности от лондонской фирмы Blippar может распознать более 400 000 общественных деятелей и имеет коэффициент точности более 99 процентов. Это новый, уникальный и забавный способ показать, кто вы и больше узнать о других», - рассказали о своем детище разработчики.

Приложение в основном распознает общественных деятелей, в том числе актеров, политиков, музыкантов, певцов, предпринимателей, авторов, звезд спорта и ученых.

«Способность смартфонов распознавать лица людей - от актеров до спортсменов - позволяет нам удовлетворить наше врожденное человеческое любопытство», - рассказал о приложении Дэнни Лопес, главный операционный директор Blippar.

Приложение Blippar, доступное как на iOS , так и на Android, первоначально использовало машинное обучение, чтобы пользователи могли сканировать повседневные объекты с помощью своего смартфона.

Отметим, Shazam (в русскоязычном написании Шаза?м) — это бесплатный кроссплатформенный проект, целью которого является помочь людям определить, что за песня играет в данный момент.