Защищенный смартфон Hisense P9 наделили экраном AMOLED
В Китае сертифицирован смартфон Hisense P9, собирающийся бросить вызов всем имеющимся на рынке мобильникам в усиленном корпусе. Моноблок уже протестирован регулятором TENAA, и до конца текущего квартала начнется его «глобальное» распространение.
Купить Hisense P9 можно будет в Китае по цене в районе 300 долларов США, и за эти деньги вас ждет смартфон с экраном AMOLED на 5,5 дюйма по диагонали и разрешением Full HD или 1920х1080 пикселей. Также в состав гаджета войдут 6 Гб оперативной памяти, штатный накопитель на 64 или 128 гигабайтов и некий процессор с тактовой частотой 1,95 ГГц на восьми ядрах, чье название пока не сообщается.
Арсенал Hisense P9 будет дополнен слотом microSD на 128 Гб, ОС Android 7.1. Nougat от Google, сканером отпечатков пальцев и тремя фотокамерами: основной 12+12 Мп и фронтальной 16 Мп. Емкость аккумулятора смартфона составит немалые 6000 мАч, что увеличит толщину корпуса до 14 миллиметров и вес до 260 граммов. Смартфон Hisense P9 не боится ударов, пыли, падений, воды, перепадов температур и песка, и все это за счет герметичного корпуса с прорезиненными вставками по периметру и углам. Точная дата анонса аппарата пока не установлена.
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07.01.2018 08:16