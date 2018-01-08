Защищенный смартфон Hisense P9 наделили экраном AMOLED

В Китае сертифицирован смартфон Hisense P9, собирающийся бросить вызов всем имеющимся на рынке мобильникам в усиленном корпусе. Моноблок уже протестирован регулятором TENAA, и до конца текущего квартала начнется его «глобальное» распространение.



Купить Hisense P9 можно будет в Китае по цене в районе 300 долларов США , и за эти деньги вас ждет смартфон с экраном AMOLED на 5,5 дюйма по диагонали и разрешением Full HD или 1920х1080 пикселей. Также в состав гаджета войдут 6 Гб оперативной памяти, штатный накопитель на 64 или 128 гигабайтов и некий процессор с тактовой частотой 1,95 ГГц на восьми ядрах, чье название пока не сообщается.



Арсенал Hisense P9 будет дополнен слотом microSD на 128 Гб, ОС Android 7.1. Nougat от Google , сканером отпечатков пальцев и тремя фотокамерами: основной 12+12 Мп и фронтальной 16 Мп. Емкость аккумулятора смартфона составит немалые 6000 мАч, что увеличит толщину корпуса до 14 миллиметров и вес до 260 граммов. Смартфон Hisense P9 не боится ударов, пыли, падений, воды, перепадов температур и песка, и все это за счет герметичного корпуса с прорезиненными вставками по периметру и углам. Точная дата анонса аппарата пока не установлена.