Эван Бласс показал новые смартфоны Sony

Популярный инсайдер Эван Бласс, известный под псевдонимом Evleaks, обнародовал снимки 3 грядущих смартфонов Sony – Xperia XA2, Xperia XA2 Ultra и Xperia L2. Последнее устройство в отличии от первых двух прежде оглашено не было. Предположительно, новинки будут презентованы в ближайшее время на CES 2018.

Sony Xperia L2

Xperia XA2 оснащен 5,5-дюймовым Full HD-дисплеем с тонкими боковыми рамками, восьмиядерным чипсетом Snapdragon 630, 3 или 4 ГБ ОЗУ и 32 или 64 ГБ ПЗУ, а также 21-Мп основной и 7-Мп фронтальной камерами.

Sony Xperia XA2

Xperia XA2 Ultra отличается от младшей версии 6-дюймовым дисплеем и двойной 15-Мп фронтальной камерой. Работать обе модели будут под управлением ОС Android 8.0 Oreo. Об Xperia L2 по прежнему мало известно, за исключением 5,2-дюймового HD-дисплея и ОС Android 7.0 Nougat.