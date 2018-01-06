Планшет Samsung умеет сворачиваться в трубочку

Компания Samsung запатентовала новое устройство – планшетный компьютер, способный сворачиваться в относительно компактную трубочку, цилиндр. Идея основана на общей концепции устройств с гибким дисплеем, но пока это всего лишь прототип, так как на данный момент корейский вендор не представил ни одного серийного устройства такого рода.



Между тем, проект гибкого планшета выглядит весьма интересным, даже несмотря на общее падение спроса на планшеты по всему миру. Если Samsung реализует идею, то пользователь сможет носить с собой небольшой цилиндр, в котором будет прятаться полноценный мобильный компьютер с экраном практически любой диагонали, и при этом он не будет занимать очень много места.



С другой стороны, об эргономике пока что говорить не приходится: гибким здесь является только экран, а все остальные компоненты, включая батарею и системную плату, прячутся в корпусе, напоминающем тубус. По мнению экспертов, Samsung вовсе не собирается выпускать устройство такого рода на рынок в ближайшие пару лет, и патент ей нужен лишь для того, чтобы никто из конкурентов не опередил ее в этом вопросе, что вполне логично. С другой стороны,Samsung обещала стать первой в сфере сгибаемых смартфонов, но за три года так и не показала ни одного готового к производству прототипа.