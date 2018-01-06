Официально анонсирован смартфон Nokia 6 (2018)

Китайский холдинг HMD Global официально представил новейший смартфон Nokia 6 (2018), второе поколение «шестерки». Корпус аппарата изготовлен из алюминия серии 6000, а его экран не лишился рамок, вопреки слухам. Новый Nokia 6 (2018) является смартфоном с экраном Full HD на 5,5 дюйма по диагонали с соотношением сторон 16:9.



Дисплей закрыт стеклом Gorilla Glass 3, но, несмотря на наличие рамок, сенсорные кнопки управления были заменены на наэкранные, как это принято в очень бюджетных смартфонах с целью экономии на производстве. По итогу, нижняя гигантская рамка вообще лишилась функционала, так как даже дактилоскоп сменил место дислокации – теперь он находится на тыльной панели. Новый Nokia 6 (2018) стоит 230 и 260 долларов США в зависимости от емкости ROM – 32 или 64 Гб, а все прочие характеристики смартфона от версии к версии не меняются.

