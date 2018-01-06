Первые рендеры смартфонов Sony Xperia L2, XA2 и XA2 Ultra попали в сеть

Три новых смартфона Sony будут анонсированы в очень и очень скором будущем, возможно, даже на CES 2018 через несколько дней. Об этом свидетельствует появление в сети сразу нескольких рендеров моделей Sony Xperia L2, XA2 и XA2 Ultra, притом довольно качественных.

Sony Xperia L2, XA2 и XA2 Ultra

Изображения смартфонов Sony Xperia L2, XA2 и XA2 Ultra наглядно демонстрирует отсутствие прогресса в дизайне – они выглядят как предшественники, и рамки у них по меркам 2018 года поистине гигантские. Видимо, в ближайшие полгода Sony не совершит переход к формату 18:9, хотя, все еще может измениться. Все три новых японских смартфона покажут уже в этом квартале, так что увидим мы их или на CES 2018 в январе, или на MWC 2018 в феврале в Барселоне. По слухам, трио будет основано на процессорах от Qualcomm.

Sony Xperia L2, XA2 и XA2 Ultra

Смартфон Sony XA2 получит экран 5,2 дюйма Full HD, а версию XA2 Ultra оснастят панелью на 6 дюймов с таким же разрешением. Аппараты будут комплектоваться 3 или 4 Гб RAM и накопителем емкостью 32 или 64 гигабайта, а их ОС Android еще на заводе обновят до версии 8 Oreo. Разрешение основной фотокамеры у XA2 и XA2 Ultra составит 21 Мп, а фронтальной – 7 Мп у младшей версии и 15+7 Мп у старшей. Что же до Sony L2, то тут тоже не обойдется без Android 8, вот только разрешение экрана при диагонали 5,2 дюйма снизят до простого HD.


Максим Мишенев, MobileDevice


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