Первые рендеры смартфонов Sony Xperia L2, XA2 и XA2 Ultra попали в сеть
Три новых смартфона Sony будут анонсированы в очень и очень скором будущем, возможно, даже на CES 2018 через несколько дней. Об этом свидетельствует появление в сети сразу нескольких рендеров моделей Sony Xperia L2, XA2 и XA2 Ultra, притом довольно качественных.
Изображения смартфонов Sony Xperia L2, XA2 и XA2 Ultra наглядно демонстрирует отсутствие прогресса в дизайне – они выглядят как предшественники, и рамки у них по меркам 2018 года поистине гигантские. Видимо, в ближайшие полгода Sony не совершит переход к формату 18:9, хотя, все еще может измениться. Все три новых японских смартфона покажут уже в этом квартале, так что увидим мы их или на CES 2018 в январе, или на MWC 2018 в феврале в Барселоне. По слухам, трио будет основано на процессорах от Qualcomm.
Смартфон Sony XA2 получит экран 5,2 дюйма Full HD, а версию XA2 Ultra оснастят панелью на 6 дюймов с таким же разрешением. Аппараты будут комплектоваться 3 или 4 Гб RAM и накопителем емкостью 32 или 64 гигабайта, а их ОС Android еще на заводе обновят до версии 8 Oreo. Разрешение основной фотокамеры у XA2 и XA2 Ultra составит 21 Мп, а фронтальной – 7 Мп у младшей версии и 15+7 Мп у старшей. Что же до Sony L2, то тут тоже не обойдется без Android 8, вот только разрешение экрана при диагонали 5,2 дюйма снизят до простого HD.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Mobile
06.01.2018 05:41
06.01.2018 05:42