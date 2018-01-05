Смартфон Nokia 6 (2018) представлен официально

Компания HMD Global анонсировала второе поколение смартфона Nokia 6, который получил улучшенный дизайн и технические характеристики.

Дизайн

Корпус Nokia 6 (2018) изготовлен из алюминия 6000-й серии. При размерах 148,8?75,8?8,15 мм (8,6 мм в области основной камеры, которая слегка выпирает) устройство весит 172 грамм. К слову, Nokia 6 (2018) получилась более чем на 5 мм короче оригинала.

Ёмкостные сенсорные кнопки уступили место экранным, а сканер отпечатков переместился на заднюю панель. Пока что Nokia 6 (2018) доступен в двух цветовых версиях – Black и Silver.

Дисплей

Новинка обладает 5,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920?1080 пикселей, и соотношением сторон – 16:9. Экран прикрыт защитным 2.5D-стеклом Gorilla Glass 3.

Процессор и память

Аппаратной основой гаджета стал процессор Snapdragon 630 с тактовой частотой 2,2 ГГц. Объём оперативной памяти составляет 4 ГБ, объем встроенного флеш-накопителя – 32 ГБ. Также имеется гибридный слот, позволяющий установить или две SIM-карты, или одну SIM-карту и флешку microSD ёмкостью до 128 ГБ.

Камеры

Основная камера получила сенсор разрешением 16 Мп с пикселями размером 1 мкм и объектив с диафрагмой f/2.0. Фронтальная камера – 8 Мп (1,12 мкм) с диафрагмой f/2.2, умеет снимать с широким углом обзора в 84 градуса.

Но Nokia 6 получила ещё и функцию Dual-Sight, как у Nokia 7 и Nokia 8, позволяющую создавать композитное изображение Bothie из снимков, захваченных с основной и фронтальной камер одновременно. Для захвата видео эта функция тоже подходит.

Кстати, фирменная технология OZO Audio позволяет записывать 360-градусный звук.

Операционная система

Новый Nokia 6 работает под управлением операционной системы Android 7.1.1, в ближайшее время обещают обновление до Android 8 Oreo.

Аккумулятор и коммуникации

Ёмкость аккумулятора составляет 3000 мАч и заряжается до половины за полчаса. Стоит отметить наличие USB Type-C и сканера отпечатков пальцев. Из остального можно отметить порт USB-C, а также модули GPS , Bluetooth 5.0, 4G VoLTE и Wi-Fi 802.11 a/b/g/n.

Цена и старт продаж

С 10 января можно оформить предзаказ на Nokia 6 (2018), но, к сожалению, пока только в Китае. Новинка доступна в двух цветовых гаммах: черной и серебристой. Стоимость версии с 32 ГБ памяти составляет $231, с 64 ГБ – $262.