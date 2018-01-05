Xiaomi Redmi Note 5 жив? Новые подробности об отмененном смартфоне

В конце 2017 года стало известно об отмене смартфона Xiaomi Redmi Note 5, который должен был стать настоящим бестселлером. Xiaomi убедила всех, что заменила его моделью Redmi 5 Plus, но, как выяснилось, новый Ноут еще борется за жизнь.



Согласно новой информации, Xiaomi Redmi Note 5 все же увидит свет, причем до конца этого квартала, и нас ждет солидный аппарат среднего класса в корпусе из металла, на системной плате которого расположится процессор Qualcomm 632 с восемью ядрами. Стоимость моноблока составит в районе 250 долларов США , и его экран получит диагональ 6 дюймов, соотношение сторон 18:9 и разрешение Full HD+ или 2160х1080 пикселей.



Пока что это все известные характеристики Note 5, но раньше упоминалось наличие у него 4 Гб оперативной памяти, накопителя на 64 Гб и пары основных камер на 12 мегапикселей каждая. Анонс смартфона ожидается в январе или феврале текущего года, но пока что не совсем понятно, чем он лучше того же Redmi 5 Plus с более интересной ценой и аналогичными параметрами дисплея. Сама Xiaomi пока что не дает никаких комментариев относительно оживления Redmi Note 5, а его предшественник Xiaomi Redmi Note 4, продолжает бить рекорды продаж по всему миру.