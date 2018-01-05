Apple будет заменять старые батареи iPhone, независимо от результатов диагностических тестов

Apple будет заменять старые батареи iPhone, независимо от результатов диагностических тестов

Apple начала предлагать аккумуляторы за двадцать девять долларов США (примерно на месяц раньше, чем обещали). Это случилось после того как фирма принесла свои извинения перед клиентами за то, что iPhone сильно «замедлялись», — информируют СМИ.

Однако компания не уточнила, как именно она диагностирует батареи. Этот вопрос привел к некоторой путанице в выходные.

Некоторые потребители утверждают, что Apple отказала им в замене батареи, поскольку их устройства прошли диагностический тест.

Apple теперь подтвердила информацию, что она заменит батареи на iPhone, независимо от того, что показывает диагностический тест – даже если аккумулятор сохраняет не менее восьмидесяти процентов первоначальной емкости.

Фирма прошла внутреннюю проверку относительно новой политики замены, добавив, что клиенты, которые заплатили около восьмисот долларов за обмен батареи перед предложением, имеют право на возмещение в разнице цен.

К слову, ситуация с iPhone привела к многочисленным судебным искам.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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