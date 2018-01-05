Гендиректор «Киевстар» сообщил об обысках в главном офисе компании

Генеральный директор оператора «Киевстар» Петр Чернышов сообщил у себя в Facebook, что сегодня в главный офис компании пришли с обыском около трех десятков налоговых полицейских. , пишут AIN.UA

По словам Чернышова, представители Государственной фискальной службы искали «договора, заключенные еще прошлым руководством компании и уже прекратившие действие, и пару десятков дополнительных документов к ним». Глава «Киевстар» связал эти действия с судебным разбирательством, которое оператор ведет с ГФС уже на протяжении двух лет. Ведомство обвиняет компанию в неуплате около 1,5 млрд грн в госбюджет.

«Мы считаем, что это дело придумано, так как компания всегда исправно и в полном объеме перечисляет все налоги и сборы в бюджет страны», — заявил Чернышов.

Чернышов добавил, что «Киевстар» продолжает работу в штатном режиме. В ГФС никак не прокомментировали ситуацию.