Google готовит обновление, закрывающее уязвимость Spectre в Android и Chrome

В настоящее время повсеместно обсуждается масштабная проблема безопасности современных процессоров, которая затронула многие устройства, включая и смартфоны, выпущенных в последние 20 лет. Западные журналисты назвали ее Чипокалипсисом.

Meltdown

Проблемы заключается в технологии прогнозированного исполнения команд с целью ускорения вычислений в современных процессоров. Баг позволяет злоумышленнику получить доступ к данным, находящимся в защищенной области внутренней памяти процессора. Этими данными могут быть пароли, фото, электронные письма, сообщения в мессенджерах и даже зашифрованная информация.

Уже известно о двух типах атак с использованием Чипокалипсиса: Meltdown («Крах») и Spectre («Призрак»). Spectre подвержены некоторые чипы Intel, ARM и AMD. Meltdown же затрагивает лишь процессоры Intel.

Многие разработчики ОС и ПО уже распространяют обновления, устраняющие уязвимость. Google также признала, что ОС Android и браузер Chrome подвержены уязвимости. Пользователям браузера Chrome рекомендуют включить функцию изолирования сайтов друг от друга, чтобы размежевать данные между сервисами. Это можно сделать лишь вручную. Обновление браузера с автоматическим устранением уязвимости выйдет 23 января текущего года.

Для ОС Android Google также разработала соответствующее обновление, исправляющее уязвимость. Оно доступно для смартфонов линейки Nexus и Pixel (Nexus 5X, Nexus 6P, Pixel C, Pixel/XL, и Pixel 2/XL).

Компания Mozilla тоже не исключает возможность атаки с использованием уязвимости через браузер Firefox. Брешь будет закрыта с выпуском обновления браузера под порядковым номером 57.

Подвержены ли Чипокалипсису iPhone пока неизвестно. Apple комментариев по этому поводу не дает.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Mobile

←+Ctrl+→

Интересные новости
Новое фото смартфона Meizu 15 Plus пролило свет на его внешностьНовое фото смартфона Meizu 15 Plus пролило свет на его внешность
Vodafone переводит абонентов из ОРДЛО на неэкономный тарифVodafone переводит абонентов из ОРДЛО на неэкономный тариф
Vodafone спровоцировал громкий скандал: жителей Донбасса массово переводят на супердорогой тарифVodafone спровоцировал громкий скандал: жителей Донбасса массово переводят на супердорогой тариф
Стали известны характеристики SoC Qualcomm Snapdragon 670, 640 и 460Стали известны характеристики SoC Qualcomm Snapdragon 670, 640 и 460
Смартфон-долгожитель Ulefone Power 3 поступил в продажуСмартфон-долгожитель Ulefone Power 3 поступил в продажу
Блок рекламы


Похожие новости
В этом месяце выйдут первые смартфоны с ОС Android Oreo (Go Edition)В этом месяце выйдут первые смартфоны с ОС Android Oreo (Go Edition)
Samsung готовит планшет на базе Chrome OS с камерой и съёмной клавиатуройSamsung готовит планшет на базе Chrome OS с камерой и съёмной клавиатурой
Телефон Nokia 3310 (2018) превратится в Android-смартфонТелефон Nokia 3310 (2018) превратится в Android-смартфон
Смартфон Nokia 2 обновят сразу до Android 8.1Смартфон Nokia 2 обновят сразу до Android 8.1
Google прекращает продажи планшета Pixel CGoogle прекращает продажи планшета Pixel C
Google «убьет» миллионы приложений для Android-смартфоновGoogle «убьет» миллионы приложений для Android-смартфонов
OnePlus выкатила прошивку Android 8 для флагмана OnePlus 5OnePlus выкатила прошивку Android 8 для флагмана OnePlus 5
Google переманивает у Apple инженеров для разработки собственных мобильных чиповGoogle переманивает у Apple инженеров для разработки собственных мобильных чипов
Nokia готовит смартфон с Qwerty-клавиатурой - СМИNokia готовит смартфон с Qwerty-клавиатурой - СМИ
Android лишится поддержки 32-битных приложенийAndroid лишится поддержки 32-битных приложений
Последние новости
Подгружаем последние новости