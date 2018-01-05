LG откажется от смартфонов G-серии

Компания LG более не намерена выпускать смартфоны G-серии, многие годы считавшиеся флагманскими. Линейка будет закрыта, но вместо нее появится совершенно новая серия, так что LG попросту осуществит ребрендинг для более успешной конкуренции с Samsung и Apple.

LG

В настоящее время у LG нет точного ответа на вопрос, как именно она назовет свои новые флагманские смартфоны. По всей вероятности, она будет использовать звучные слова, а также две цифры вместо одной, так что запоминать придется больше информации. Ребрендинг затронет G-серию уже в этом году, и в итоге смартфон LG G7 может не увидеть свет именно под этим названием.

По мнению экспертов, отказ от старой схемы наименования связан с двумя причинами: во-первых, предыдущие модели G-серии продавались не очень хорошо в сравнении с конкурентами, что было очень хорошо заметно на примере LG G5 образца 2016 года с его модульной конструкцией. Во-вторых, покупатели не станут покупать аппараты с более низким порядковым номером – это уже из области психологи, но если есть Айфон 10 или Samsung Note 8, то мало кто заинтересуется LG G7. Многие будут думать, что раз цифра в названии меньше, то и сам смартфон хуже. В итоге, совсем скоро узнаем, что придумал маркетинговый отдел LG, лишь бы привлечь публику – анонс LG G7 ожидается в феврале этого года.

Максим Мишенев, MobileDevice


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