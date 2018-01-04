LG станет поставщиком OLED-экранов для 6,5-дюймовых iPhone X Plus

Как стало известно, компания LG будет поставлять OLED-дисплеи для смартфонов iPhone X Plus 2018 года. Ранее единственным поставщиком была Samsung.
Ожидается, что в нынешнем году Apple выпустит два новых смартфона с OLED-экранами. Производством дисплеев для 5,8-дюймовой версии, которая станет последователем iPhone X, займется Samsung. А вот 6,5-дюймовые дисплеи для нового iPhone Plus будет поставлять LG.
LG Display начнет поставки OLED-дисплеев для iPhone следующего поколения уже во второй половине нынешнего года. Первая партия будет составлять 15-16 миллионов экранов в первый год. Для сравнения, Samsung ежемесячно поставляет для Apple по 10 миллионов OLED-дисплеев. В будущем поставки увеличатся и LG станет полноценным поставщиком OLED-панелей для "яблочного" производителя.